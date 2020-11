Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 3.06 nel nordest della Sicilia, in provincia di Enna e in quella di Messina. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia il sisma ha avuto ipocentro a 38 chilometri di profondità con epicentro a nove chilometri a nord del Comune di Troina. Non si segnalano danni a persone o cose.