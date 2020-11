Ufficialmente risultava un'associazione culturale, ma in realtà celava un centro scommesso abusivo. A scoprirlo a Francavilla di Sicilia, in provincia di Messina, sono stati i militari della guardia di finanza. Dai controlli è emerso che il titolare era privo di autorizzazioni e inoltre le scommesse avvenivano tramite allibratori esteri non autorizzati a operare in Italia.