Sequestrati terreni a due imprese del settore minerario in provincia di Ragusa. I carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno dato esecuzione al decreto emesso dal tribunale nei confronti di una 53enne, titolare della Comisana Lapidei srl, e di un 32enne, amministratore della Ragusana Calcestruzzi srl. In entrambi i casi l'accusa è di non avere dato comunicazione di inizio di attività estrattiva e gestione di rifiuti nona utorizzata.