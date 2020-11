Un 56enne di Piraino , in provincia di Messina, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del tribunale di Patti e trasferito nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto. L'uomo deve scontare un anno, undici mesi e 13 giorni per il reato di evasione .

Era il 2017 e il 56enne si trovava ai domiciliari. La misura cautelare era stata emessa nell'ambio di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia. In tre diverse occasioni, l'uormo fu trovato fuori dalla propria abitazione e per questo denunciato per evasione.