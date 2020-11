Oltre 32mila i tamponi rapidi eseguiti ieri nell'ambito della campagna per la ricerca del virus promossa dalla Regione Siciliana in collaborazione con l'Associazione nazionale Comuni italiani. Nei drive-in con test rapido, allestiti in oltre 40 città dell'Isola, sono stati individuati 778 positivi (il 2,39 per cento), poi sottoposti al tampone molecolare , così come stabilito dai protocolli ministeriali. Per tutti sono quindi scattate le misure previste per il contenimento del contagio con l'isolamento fiduciario . Nelle giornate di sabato e domenica, pertanto, sono stati complessivamente effettuati 60084 test rapidi su altrettanti cittadini che volontariamente hanno aderito alla campagna: 1420 i positivi asintomatici individuati (pari al 2,36 per cento ).

L'iniziativa continua anche oggi in alcune città ed è sempre riservata alla popolazione scolastica (personale docente, non docente, studenti e propri nuclei familiari). In ogni sito sono previsti dei percorsi dedicati in cui si procede al prelievo del campione che, in caso di positività, viene immediatamente ripetuto attraverso il tampone molecolare per la necessaria conferma così come previsto dai protocolli sanitari vigenti. Ieri i soggetti positivi individuati sono stati 642 (2,33 per cento).

Il numero maggiore di positivi in questi primi due giorni è stato individuato nel territorio etneo con 725 positivi su 14297 tamponi, sabato gli infetti erano stati 303 su seimila tamponi. Le città in cui svolgono i tamponi sono Catania, Adrano, Paternò, Misterbianco, Caltagirone, Acireale e Mascalucia. Nelle altre province sono stati registrati 284 positivi asintomatici nel trapanese a fronte però di poco più di 22mila tamponi totali. I positivi nel territorio di Palermo sono stati 236 ma su 4532 tamponi. Si assestano su numeri a due cifre invece i territori di Ragusa (82 positivi su 8587 tamponi), Enna (43 positivi su 3559 tamponi) e Caltanissetta (40 positivi su 4144 tamponi). A quota zero Siracusa, Messina e Agrigento. In quest'ultima zona il numero di tamponi è però di appena 1000 su due giorni. A Messina invece l'aggiornamento dei dati riguarda soltanto sabato.