Le elezioni comunali ad Agrigento avranno uno strascico nelle aule della giustizia amministrativa. La candidata Roberta Zicari, inserita nella lista di Diventerà bellissima e risultata prima dei non eletti, ha annunciato il ricordo al Tar per contestare l'attribuzione delle preferenze riportato dall'ufficio elettorale.

«Al termine della consultazione ha riportato un numero complessivo di 275 preferenze, come risultanti dai verbali delle sezioni del Comune di Agrigento - si legge in una nota dei legali Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia - Tuttavia, a seguito di un errore materiale di trascrizione commesso dall’Ufficio elettorale centrale alla stessa sono attribuite 252 preferenze, con sottrazione, dunque, di 23 preferenze che, invece, se correttamente attribuite, avrebbero collocato la candidata Zicari in seconda posizione della graduatoria».

Se il ricorso dovesse essere accolto, Zicari andrebbe a occupare il posto in consiglio comunale che è stato attribuito a Gianni Tuttolomondo.