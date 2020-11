Sono 382 i migranti fatti sbarcare dalla nave quarantena Suprema che si trova nella rada del porto di Augusta. A bordo ne restano poco meno di cinquecento. L'operazione è stata effettuata dalla polizia e segue la ricezione dei risultati - tutti negativi - relativi al secondo tampone.

Dopo lo sbarco, sono stati eseguiti 201 provvedimenti di respingimento nei confronti di migranti ritenuti economici, che per questo non hanno diritto a chiedere asilo in Italia. Tra questi in 134 sono stati trasferiti nei Cpr presenti nel Paese, mentre per 67 è scsattato il provvedimento di lasciare immediatamente il territorio nazionale. Sono invece 181 le persone che hanno diritto a chiedere protezione in Italia.

La nave Suprema, dopo le operazioni di sbarco, ha fatto ritorno a Lampedusa per imbarcare altri migranti arrivati sull’isola.