Collaborazione sull'asse Sicilia-Piemonte sul fronte della digitalizzazione. L'assessore all'economia Gaetano Armao e il delegato all'Energia piemontese Matteo Marnati hanno chiuso l'accordo per la condividisione di esperienze finalizzate al potenziamento dei sistemi informativi digitali nelle due regioni. In particolare, in merito all'applicativo Sipee.

«L’accordo firmato - dichiara Armao - è un chiaro esempio di come la cooperazione tra amministrazioni regionali produca vantaggi in termini di sostenibilità economica dei servizi offerti ai territori. La collaborazione con la Regione Piemonte consente di mettere a fattor comune le competenti risorse regionali, permettendo un notevole risparmio sui costi della trasformazione digitale».

Nell’ambito dell’accordo, riveste particolare importanza, il settore ricerca e sviluppo che prevede la promozione comune di iniziative e progetti di R&D identificando, in particolare, forme di cooperazione nell'ambito dei rispettivi piani di trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. A tal fine le Regioni s’impegnano a mettere a disposizione adeguate risorse umane e professionali, già presenti all’interno dell'Amministrazione, e possono avvalersi, nel rispetto della normativa vigente, dei soggetti in-house CSl-Piemonte e Sicilia Digitale nonché di eventuali altri soggetti a partecipazione regionale.

Negli anni scorsi, una collaborazione simile - in un settore in cui la Sicilia di recente è finita al centro delle polemiche per le difficoltà nella gestione del click day legato all'iniziativa Bonus Sicilia - si era verificata con la Liguria. In quel caso si era parlato della presa in carico di alcuni informatici del settore sanità e i problemi legati all'entrata in vigore del decreto Dignità.