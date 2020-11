In Sicilia i titolari di una concessione demaniale marittima non dovranno pagare il canone per l'anno in corso. Il governo Musumeci ha trovato la copertura finanziaria alla previsione contenuta nella legge di stabilità, una misura fortemente voluta dall'esecutivo di Palazzo Orleans per offrire ristoro ai gestori dei lidi balneari dell'Isola.