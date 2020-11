Asporto e domicilio, c'è ancora una gioia nella vita

La pandemia ha modificato molte abitudini , soprattutto quelle che riguardano la socialità . Eppure, ci sono ancora modi per passare godere di qualche gioia. In primis, quella del cibo. Da quando le nuove misure per il contenimento del coronavirus sono entrate in vigore, la nostra rubrica si è trasformata in suggerimenti sulle iniziative di delivery e sui servizi che ogni locale ha attivato.

La pandemia ha modificato molte abitudini, soprattutto quelle che riguardano la socialità. Eppure, ci sono ancora modi per passare godere di qualche gioia. In primis, quella del cibo. Da quando le nuove misure per il contenimento del coronavirus sono entrate in vigore, la nostra rubrica si è trasformata in suggerimenti sulle iniziative di delivery e sui servizi che ogni locale ha attivato.

Bubalus - La Bufala degli Iblei

Ragusa, via G. Di Vittorio 39/41

Dal lunedì al sabato effettua consegne a domicilio.

Asporto o domicilio: 388.1550191

Consegna a Ragusa: gratuita per acquisti di importo minimo di 10 euro.

Per info e per scoprire i piatti del giorno visita la pagina Instagram di Bubalus.

Timilìa - Pizza da strada

Palermo, via Maqueda

Pizzeria, paninoteca e punto gluten free.

Consegna gratuita, attiva tutti i giorni al numero 388.6916102

Per info e dettagli consulta la pagina Facebook di Timilìa.

La Tramontina

Palermo, via Giuseppe Pagano 13

Servizio a domicilio attivo in tutta la città al numero 091.7842338 - 091.6727105

Sfoglia il menù

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di La Tramontina.

Bites

Palermo, via Alfredo Casella 122

Aperto al pubblico venerdì, sabato e domenica in modalità delivery o asporto.

Sfoglia il menù

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di Bites.

Frumento

Acireale, piazza Mazzini

Servizio a domicilio dalle 18 alle 23

Asporto dalle 18 alle 22

Sfoglia il menù

Frumento in collaborazione con il Moro e Pietradolce hanno dato vita all'esclusiva box Momento.

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di Frumento.

Moro Acireale

Acireale, piazza del Duomo 18

Moro Acireale, in collaborazione con Frumento, consegna l'aperitivo a casa tua a partire dalle 18.

Per info e dettagli consulta la pagina Facebook di Moro Acireale.

Verso

Catania, via Monserrato 116

Effettua consegne a domicilio e take away, ordina via Whatsapp al numero 095.3288121.

Sfoglia il menù su foodys

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di Verso.

La Tosteria

Catania, via Crociferi 85

Aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 12:30 alle 15:30 e dalle 18:30 alle 22:30.

Per ordinare chiama il 333.1108339

Per info e dettagli consulta la pagina Instagram di La Tosteria.