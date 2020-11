Operazione della polizia ambientale della capitaneria di porto della Guardia costiera di Augusta . Sotto la lente d'ingrandimento è finita un'attività commerciale della cittadina. Secondo la ricostruzione avrebbe smaltito in modo illecito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi di un soggetto non autorizzato. Quest'ultimo avrebbe gettato parte dei rifiuti nei cassonetti comunali per la raccolta.

Operazione della polizia ambientale della capitaneria di porto della Guardia costiera di Augusta. Sotto la lente d'ingrandimento è finita un'attività commerciale della cittadina. Secondo la ricostruzione avrebbe smaltito in modo illecito dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche avvalendosi di un soggetto non autorizzato. Quest'ultimo avrebbe gettato parte dei rifiuti nei cassonetti comunali per la raccolta.

Sequestro penale per il camion utilizzato per il trasporto, compresi i rottami ferrosi. Mentre è scattato il deferimento per il titolare dell'attività commerciale e per l'uomo che, con l'ausilio del mezzo a quattro ruote, si è occupato dello smaltimento illecito. L'attività di vigilanza, come sottolineato in un comunicato stampa, proseguirà.