Nelle ultime 24 ore in Sicilia sono stati processati 384 tamponi molecolari in meno rispetto a ieri, facendo scendere la quota da 9839 a 9455. Nell'Isola si registrano però 1692 positivi in più rispetto a ieri, quando gli infetti erano stati 1487. Un nuovo primato riguarda anche le persone decedute, 40, per un totale di 802 dall'inizio della pandemia. Sono 1596 i pazienti ospedalizzati con sintomi, di questi 205 sono costretti alle cure delle Terapie intensive. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 302.