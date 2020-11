Il 35enne P.L. e il 60enne C.S. sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Avola. Nella mattinata di ieri, per dissidi di carattere personale, genero e suocero hanno avuto una accesa lite che è degenerata in comportamenti violenti. Il genero, brandendo un pesante bastone , avrebbe colpito la porta d’ingresso dell’abitazione del suocero e sarebbe poi rientrato in casa.

Il 35enne P.L. e il 60enne C.S. sono stati denunciati dagli agenti del commissariato di polizia di Avola. Nella mattinata di ieri, per dissidi di carattere personale, genero e suocero hanno avuto una accesa lite che è degenerata in comportamenti violenti. Il genero, brandendo un pesante bastone, avrebbe colpito la porta d’ingresso dell’abitazione del suocero e sarebbe poi rientrato in casa.

Per tutta risposta, il suocero sarebbe uscito dalla propria abitazione e, con una pistola legalmente detenuta, avrebbe esploso in alto un colpo a scopo intimidatorio. Gli investigatori, dopo avere ricostruito la dinamica di quanto accaduto, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione del suocero e in un terreno agricolo nella sua disponibilità. Durante i controlli sono stati trovati un fucile, due pistole e ventuno cartucce. Il munizionamento, diversamente dalle armi, era detenuto abusivamente.

Alla fine delle attività di indagine, il genero è stato denunciato per porto di oggetti atti a offendere e minacce aggravate; mentre il suocero è stato denunciato per minacce aggravate, esplosioni pericolose in luogo pubblico, detenzione abusiva di munizionamento e omessa custodia di armi.