« Vogliamo combattere il coronavirus ma per farlo abbiamo bisogno delle armi giuste », parola del Movimento unito dipendenti 118 Sicilia . La sigla sindacale, attraverso una missiva, denuncia la poca sicurezza di alcuni dispositivi di protezione individuale , in particolare le tute di biocontenimento e le visiere . Sono queste le armi di cui avrebbero bisogno i soccorritori ma che, stando al sindacato, non sono di buona fattura . Per bucare le tute, tra gli esempi che vengono fatti, basterebbe un semplice urto con una barella. «L'imbottitura interna si sfilaccia nella fase di vestizione - scrivono - e al solo sfregamento». Altra criticità riguarderebbe l'utilizzo di un prodotto a base di ipoclorito , spruzzato prima della fase di svestizione per sanificare il dispositivo. Alcune foto dimostrerebbero come la sostanza riesca a oltrepassare la tuta, riuscendo a macchiare i vestiti utilizzati dagli operatori. «Questo mette a rischio la sicurezza e non abbiamo certezza sulla tenuta del biocontenimento della tuta».

«Vogliamo combattere il coronavirus ma per farlo abbiamo bisogno delle armi giuste», parola del Movimento unito dipendenti 118 Sicilia. La sigla sindacale, attraverso una missiva, denuncia la poca sicurezza di alcuni dispositivi di protezione individuale, in particolare le tute di biocontenimento e le visiere. Sono queste le armi di cui avrebbero bisogno i soccorritori ma che, stando al sindacato, non sono di buona fattura. Per bucare le tute, tra gli esempi che vengono fatti, basterebbe un semplice urto con una barella. «L'imbottitura interna si sfilaccia nella fase di vestizione - scrivono - e al solo sfregamento». Altra criticità riguarderebbe l'utilizzo di un prodotto a base di ipoclorito, spruzzato prima della fase di svestizione per sanificare il dispositivo. Alcune foto dimostrerebbero come la sostanza riesca a oltrepassare la tuta, riuscendo a macchiare i vestiti utilizzati dagli operatori. «Questo mette a rischio la sicurezza e non abbiamo certezza sulla tenuta del biocontenimento della tuta».

Altra nodo è quello che riguarda le visiere paraschizzi. «Si presentano di scarsa qualità e tendono facilmente ad appannarsi», analizza il Movimento unito dipendenti 118 Sicilia. «Mettono a serio rischio non solo l'operatore che le indossa ma anche l'intero equipaggio e il paziente». Gli autisti soccorritori, che già durante la prima ondata della pandemia aveva chiesto più attenzione e maggiori tutele, chiedono di essere dotati di mascherine FFP3, cioè quelle che offrono la massima protezione possibile dal virus.

Tornando sul tema tute, a emergere sarebbero pure le criticità per i lavoratori che vestono taglie più grandi. «Chiediamo che venga predisposta la fornitura di dispositivi con taglie dalla XXL alla XXXXL - continuano - così da consentire con sicurezza la vestizione e i movimenti da parte dei colleghi che necessitano, per via della mole corporea, di dispositivi extra-large». Nel mirino della critica da parte della sigla sindacale nello specifico ci sono le tute Flosteril Flomed modello 9700, indicate dalla casa produttrice come «rinforzate con un nastro di saldatura a prova di liquido e resistente alla pressione su tutte le cuciture per aumentare la sicurezza».