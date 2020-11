I numeri rendono chiara la situazione: 195 persone positive al Covid-19 ricoverate in Terapia intensiva a fronte di un numero complessivo di posti che, entro fine novembre, dovrebbe a rrivare a 419 . In Sicilia la pressione della pandemia sui reparti destinati ai pazienti più gravi cresce giorno dopo giorno e anche l'apertura di nuovi posti non è un passaggio così immediato. Non solo per una questione di spazi ma anche per quanto riguarda la forza lavoro . Per ogni letto, secondo uno schema definito ottimale, servirebbero un medico, due infermieri e uno o due anestesisti. Nell'isola quest'ultima categoria, dati alla mano, è quella più carente con un ammanco di circa 200 unità .

«L'unico modo per superare questa situazione è attingere nella bacinella degli specializzandi di quarto e quinto anno», racconta a MeridioNews Emanuele Scarpuzza, presidente regionale dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri ed ex primario del reparto di Rianimazione all'ospedale Ingrassia di Palermo. «Questo genere di carenza - continua - dura ormai da anni a causa dei continui tagli e ai blocchi delle assunzioni». Una valvola di sfogo potrebbe arrivare grazie a una convenzione, siglata a metà ottobre tra la Regione e le università di Palermo, Catania e Messina. Ma gli specializzandi possono dare concretamente una mano? «Sì - secondo Scarpuzza - purché siano affiancati da un tutor strutturato. Così si potrà compensare alla situazione attuale».

«In questo momento - spiega il presidente regionale di Aaroi - le Terapie intensive sono sotto pressione, in particolare nelle grosse città come Palermo e Catania. L'assessorato sta facendo di tutto per incrementare i posti e bene o male dovremmo riuscire ad assistere tutti». Spartito diverso se i numeri dovessero continuare a crescere con i ritmi dell'ultima settimana. In passato - 2016 - Scarpuzza aveva commentato, con parole durissime. il piano sanitario dell'ex assessora alla Sanità Lucia Borsellino. «Se passa il suo progetto - disse - trovare un posto in Terapia intensiva sarebbe stato come vincere al Superenalotto». Quattro anni dopo la speranza è quella che non ci si debba affidare alla fortuna. «Si prevedevano 72 posti in meno - continua - e oggi sarebbe stato un suicidio. Per fortuna il successore, Baldo Gucciardi, si rese conto e cambio le cose».

Scarpuzza si mostra più cauto, invece, quando c'è da commentare il semi-lockdown della Sicilia arancione. «Inizialmente ero perplesso, anche facendo il confronto con altre Regioni come Liguria e Campania». La salvezza potrebbe essere una chiusura generale a livello nazionale? «Purtroppo mancano i controlli - continua - vediamo ogni giorno continui assembramenti e persone che sottovalutano le prescrizioni».