La polizia ha arrestato a Brescia Miloudi Aboufaris, 40enne marocchino condannato in via definitiva per tentato omicidio. I fatti risalgono al 2004, quando Aboufaris, insieme ad altre persone anche loro condannate, aggredì a Furci Siculo, in provincia di Messina, il marito di una donna che era stata destinataria di moleste e minacce da parte di un uomo.