È di circa un centinaio il numero di persone che ieri i carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno identificato effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio, impiegando per tutto l’arco della giornata pattuglie automontate ed appiedate. Scopo del servizio era quello di effettuare una robusta attività di prevenzione alla commissione dei reati predatori e garantire un attento controllo al traffico veicolare lungo le vie principali di Siracusa, Floridia e Priolo Gargallo, onde reprimere eventuali comportamenti pericolosi degli automobilisti.

Sono stati 80, infatti, i veicoli controllati e per le svariate infrazioni al codice della strada riscontrate sono state elevate contravvenzioni per un ammontare totale di oltre quattromila euro, senza considerare che in via amministrativa sono stati inoltre segnalati alla Prefettura, quali assuntori, otto soggetti sorpresi in possesso di modica quantità di cocaina, marijuana e hashish, per uso personale.

Nei prossimi giorni saranno svolti ulteriori servizi volti anche a vigilare sul rispetto della normativa anti-Covid ed evitare possibili affollamenti lungo le vie cittadine, come avvenuto ieri sera, quando una pattuglia della stazione di Siracusa Principale è intervenuta in via Adda dove un folto gruppo di ragazzini si era incontrato per chiacchierare, senza indossare mascherine e senza rispettare le distanze previste. Ai giovani è stato fatto presente l'esigenza di rispettare le prescrizioni per il contenimento del virus.