L'andamento dei contagi per il momento, a Vittoria e Centuripe, non ha dato i risultati attesi e sufficienti a revocare le limitazioni decise a inizio mese.

Per questo il governo Musumeci ha deciso di prolungare le zone rosse per i centri del Ragusano e dell'Ennese. La misura sarà valida per un'altra settimana.