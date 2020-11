«La ripartizione dell'Italia in aree gialla, arancione e rossa è figlia di una procedura poco chiara» . A riportare l'attenzione sui criteri con cui il governo centrale ha differenziato le misure restrittive per fronteggiare la seconda ondata di Covid-19, è la Confcommercio di Catania , che nelle prossime ore depositerà un ricorso al Tar del Lazio per chiedere la sospensione dell'ultima ordinanza del ministero della Salute che ha relegato la Sicilia in fascia arancione . Colore che, regole alla mano, ha dato il via a una nuova chiusura generale, seppure alleggerita rispetto a quella primaverile quando l'Italia intera venne dichiarata zona rossa.

«Si è parlato di questi 21 parametri e del fatto che il governo regionale ne fosse a conoscenza - commenta il presidente di Confcommercio Catania Pietro Agen a MeridioNews -. Per noi però non basta questo: il cittadino, di fronte a una limitazione così pesante della libertà, dovrebbe almeno poter valutare se le condizioni che hanno determinato i divieti fossero presenti o meno». La giustizia amministrativa si è già pronunciata in più di un caso in merito ai Dpcm adottati dal presidente del consiglio dei ministri. «Il nostro però - spiega Agen - è un ricorso diverso, che riteniamo abbia tutte le credenziali per essere esaminato e accolto». L'associazione di categoria ha atteso qualche giorno prima di prendere la decisione. «Abbiamo cercato se il governo regionale facesse ricorso, ma così non è stato. Pare perché - continua - i tempi non sono stati ritenuti compatibili. Ma il Tar, in linea di principio, potrebbe disporre la sospensione immediata dell'ordinanza in via cautelare».

L'iniziativa - sostenuta legalmente agli avvocati Martina Scaletta, Alberto Maria Fichera, Giacomo Bellavia e Luigi Carbone - nasce con l'intento di tutelare i titolari di servizi di ristorazione e bar, tra i più colpiti dai divieti introdotti il 4 novembre. «Ma in realtà sono un po' tutti a rischiare di essere danneggiati, non solo chi deve chiudere. Anzi - sottolinea Agen - ci sono casi in cui rimanere aperti rischia di rivelarsi un boomerang. Mi viene da pensare, per esempio, a quei tabacchi o parafarmacie che possono continuare a lavorare anche all'interno dei centri commerciali: quanti clienti potranno avere?» Il rischio, secondo Agen, è che si vada incontro anche a una riduzione dei sussidi economici assegnati ai titolari degli esercizi commerciali. «Ritengo altamente probabile che gli aiuti non verranno dati a chi fa parte di quelle categorie che sulla carta possono continuare a operare, ma con una diminuzione della clientela tangibile, com'è naturale che sia quando - conclude Agen - si invitano le persone a rimanere a casa e si impone il divieto di uscire dai confini comunali».