Sono 13 le persone morte in Sicilia nelle ultime 24 ore, tra quelle che avevano contratto il Covid-19. Dall'inizio dell'epidemia sono 676 i decessi. Il bollettino domenicale del ministero della Salute segna anche un aumento dei positivi di 1083 casi. Cresce pure il numero dei posti occupati in terapia intensiva: da 169 si passa a 177; mentre nel complesso in ospedale sono ricoverate 1427 persone. Le persone dimesse o giudicate guarite nelle ultime 24 ore sono 350. Poco meno di settemila i tamponi effettuati.