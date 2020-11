Rinviate le elezioni a Vittoria (Ragusa) e a San Biagio Platani (Agrigento) che erano già state indette per le date del 22 e del 23 novembre. Così ha deciso il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, che ha approvato un decreto-legge che dispone il rinvio delle consultazioni amministrative nei Comuni sciolti per mafia per l'anno 2020, a causa dell'emergenza dovuta al nuovo coronavirus. A Vittoria, il rinvio dell'appuntamento elettorale era stato già invocato dopo la dichiarazione nel territorio come zona rossa.