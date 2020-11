Sono 1423 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, ieri erano stati 1322. Quasi identico il numero di tamponi processati dai laboratori: 9525 rispetto ai 9497 di ieri. L'isola segna purtroppo un nuovo record sul fronte delle persone decedute: sono in tutto 34, mentre ieri il conteggio si era fermato a 25. Il Covid-19 non molla la presa nemmeno sugli ospedali, in particolare nei reparti di Terapia intensiva, dove si registrano altri due ricoveri per un totale di 159 persone a fronte di 1316 pazienti ospedalizzati. In tutto il territorio regionale le persone positive sono 19513. Da annotare un leggero balzo in avanti dei guariti: sono 402 nell'ultimo giorno.