Sale a undici il numero di positivi al nuovo coronavirus a Canicattini Bagni (in provincia di Siracusa) dove oggi è stato individuato un nuovo cluster di contagio: un gruppo composto da quattro familiari e un collega di lavoro che, stando a quanto ricostruito, sarebbe partito dall'infezione contratta da un uomo nel proprio posto di lavoro, una scuola del Siracusano. Tra questo gruppo di nuovi positivi c'è anche una dipendente comunale. «Il quadro dei contagi, purtroppo, sta subendo una impennata nella nostra città», ha spiegato la sindaca Marilena Miceli che, nei giorni scorsi, aveva deciso di chiudere gli uffici comunali per tre giorni in via precauzionale per le operazioni di sanificazione dei locali.

«Allo stato attuale, ufficialmente, quindi accertati con tampone molecolare disposto dall'Asp - si legge in un comunicato diffuso dall'ente comunale - e non dal tampone rapido effettuato privatamente, i positivi al Covid sono undici». In isolamento domiciliare si trovano invece quaranta persone, compresi anche gli alunni della classe delle elementari dell'istituto comprensivo Giovanni Verga la cui insegnante, nei giorni scorsi, era risultata positiva al coronavirus.

«Con il Centro operativo comunale (Coc), stiamo supportando le strutture dell’Asp nella ricostruzione della rete dei contatti per l'avvio delle procedure sanitarie e di isolamento. La situazione complessiva - ha sottolineato la prima cittadina - necessita di attenzione, responsabilità e sensibilità da parte di tutti». L'invito rivolto ai cittadini è al rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, mentre da parte del Comune c'è l'impegno a «incentivare i controlli».