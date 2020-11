Toglieteci tutto, ma non la pizza

Anche questa settimana non mancano la nostre dritte! Ecco una lista di locali dove potere usufruire dell' asporto oppure ordinare comodamente da casa in regola con il nuovo dpcm. Il nostro obiettivo, in queste settimane, è quello di sostenere tutti i locali che in questo momento stanno subendo un duro colpo.

Meridio c'è!

CATANIA

Mangio Siculo

Via V. Bellini 18, Sant'Agata Li Battiati

Che sia un hamburger o un arancino, Mangio Siculo offre un menù ricco e di qualità, con materie prima ricercate e prodotti tipici della tradizione siciliana.

L'ampia scelta permette di soddisfare ogni desiderio; dagli hamburger con soffice crema di pistacchio agli arancini con panatura croccante, dalla provola dolce al cheddar.

Il servizio di delivery è attivo e gratuito, è possibile anche prenotare dalle app delivery disponibili sul territorio.

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

Ecco Gegè

San Giovanni La Punta, Parco commerciale Le Zagare

Li avete mai provati? Ecco Gegè è il compromesso perfetto per il recupero delle energie dopo interminabili ore di spesa, una sosta piacevole per poter mangiare decine di gusti diversi ogni giorno. Considerata una delle migliori gelaterie di tutta la provincia di Catania, offre una scelta illimitata di soluzioni con gusti di ogni tipo 100 per cento artigianali. In estate, in autunno o in qualunque altra stagione - per il gelato non esistono limiti - ogni momento è buono per rendere più dolci questi giorni.

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

Oxidiana

Via Conte Ruggero 4/a, Catania

La tradizione orientale è ormai entrata nell'ordinario, il sabato sera è sushi! Considerato da molti come uno dei migliori ristoranti di sushi alla carta di Catania, la selezione dei prodotti è attenta e predilige l'alta qualità, il pesce fresco e gli ingredienti scelti con cura. Ogni piatto è mixato in un concentrato mistico che rievoca quei sapori ben lontani dalla nostra tradizione. Il servizio delivery è sempre attivo e ben organizzato per esaudire ogni desiderio.

Per gli amanti del sushi l'Oxidiana è sicuramente uno dei primi posti in lista!

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

Canusciuti Sicilian Cafè

Via della lettera 13, Catania

Per i ragazzi di Canusciuti la tradizione è una cosa seria. Gli arancini sono un must, con panatura e ripieni di ogni tipo. Il compromesso perfetto a tutte le ore, un arancino è per sempre, con un menù ricco e materie prime d'eccellenza. Il servizio delivery si divide su tutta Catania, dal martedì alla domenica, dalle 16:00 alle 23:00 (spedizione gratuita) e in delivery limited edition che consiste nello scegliere, ogni settimana, quattro paesi diversi su cui fare il delivery.

Aperti i preordini, scopri se il tuo paese è in lista!

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

Chevere

Corso Sicilia 10, Acireale

Per chi ha voglia di Sushi, Chevere ad Acireale, consegna a casa tua. Ogni giorno seleziona una zona per il delivery, dal martedì alla domenica. Con ingredienti sempre freschi e selezionati, un menù sfizioso e ricco di scelta, dai sapori dell'autentica tradizione Giapponese. (Consegna gratuita)

Martedì: Misterbianco - Paternò

Mercoledì: Catania e limitrofi

Giovedì: -Sigonella e Motta S. Anastasia

Venerdì: Catania e limitrofi

Sabato: Catania e limitrofi

Domenica: Giarre - Giardini - Taormina

Ordini superiori a 45 euro, prenota ogni giorno il tuo box entro le 17.

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

RAGUSA

Griller Chef

Via Sorda-Scicli, Modica

I clienti lo definiscono «per veri intenditori» e ancora «un sogno tra fiamme e fuoco». Per gli amanti della griglia, Griller Chef offre una vasta selezioni di tagli e carni selezionate di alta qualità, per soddisfare ogni palato. La cottura è attenta e rende ogni singolo taglio un tripudio di sapori.

Scopri il nuovo menù:

Lunch Box: per un pranzo degno di un Re a soli 10 euro. Scegliendo tra carne al piatto o panino e una bevanda e con soli 2 euro in più è possibile aggiungere il dolce del giorno.

Smoked Box: A soli 10 euro, Griller Chef offre un assaggio della sua migliore carne affumicata e un panino a scelta o carne alla griglia, con due euro in più, il dolce del giorno.

Classic Menù: Con 10 euro puoi gustare il tuo panino preferito o carne al piatto a tua scelta con una porzione di calde patatine dorate.

Il take away è disponibile dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 22:00 a Modica. A Ragusa il servizio è attivo dalle 19:00 alle 22:00. Il delivery è attivo sia a Ragusa che a Modica dalle 19:00 alle 22:00.

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

'A Vineria

Vico G. di Vittorio 14, Ragusa

Chi ha mai sentito parlare di inciminate? Nel ragusano sicuramente le conoscono bene e ancor di più sanno che 'A Vineria è leader delle inciminate: per intenderci, la base del pani cunzatu - tradotto, il pane condito - farcito in ogni modo possibile e immaginabile. Il team di 'A Vineria lo sa e quindi ha preparato per voi una selezione tutta da scoprire.

Puoi gustare le loro prelibatezze dal martedì al sabato comodamente a casa sia in modalità delivery che take away.

Inoltre non perdere assolutamente i ricchi taglieri di salumi e formaggi selezionati o i panini gourmet.

Info e prenotazioni:

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

PALERMO

Cerino d'Oro 1977

Corso Calatafimi 240, Palermo

Definito il punto di riferimento dei cittadini palermitani dal lontano 1977 per il pollo alla brace.

L'ottima pizza è cotta in forno a legna e lievitata 24 ore, per rendere l'impasto leggero e digeribile, con ingredienti freschi per pizze gustose per una cena speciale come al ristorante.

Aperti tutti i giorni per asporto e domicilio dalle 19:00 alle 23:00

Info e prenotazioni

Instagram: Clicca qui

Facebook: Clicca qui

Sikulo

Piazza Diodoro Siculo 2, Palermo

Il team di Sikulo Bistrot è felice di presentare il suo menù per il delivery, disponibile tutte le sere, direttamente dal Sikulo delivery per poter gustare comodamente a casa tutte le specialità della cucina: da non perdere la pizza Madonita.

Info e prenotazioni

Facebook: Clicca qui