Oggi in Sicilia sono stati rilevati 1155 nuovi casi di Covid-19 con 9376 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore sono state registrate 19 vittime, mentre ieri erano 14. I nuovi guariti, invece, sono 324. Le persone attualmente positive in regione sono 17618. I pazienti ricoverati sono 1253, 31 in più rispetto a ieri.