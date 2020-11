Sono 1048 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Intanto, già stasera potrebbe arrivare la firma al nuovo Dpcm , voluto dall'esecutivo del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per cercare di allentare il numero dei contagi. Come anticipato ieri a Camera e Senato, si agirà tenendo in considerazione le singole realtà territoriali , senza un lockdown generale per tutto il territorio nazionale. In Italia rispetto a ieri ci sono 28.244 casi in più con 353 vittime .

Sono 1048 i nuovi positivi al Covid-19 in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato arriva dall'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute. Intanto, già stasera potrebbe arrivare la firma al nuovo Dpcm, voluto dall'esecutivo del presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte per cercare di allentare il numero dei contagi. Come anticipato ieri a Camera e Senato, si agirà tenendo in considerazione le singole realtà territoriali, senza un lockdown generale per tutto il territorio nazionale. In Italia rispetto a ieri ci sono 28.244 casi in più con 353 vittime.

In Sicilia i morti sono quattro di meno di ieri, scesi quindi da 18 a 14. Altre otto persone sono invece state ricoverate nei reparti di Terapia intensiva, per un totale di 150 posti letto occupati e 1222 pazienti ospedalizzati. La situazione degli ospedali e la disponibilità dei posti è uno dei criteri che il governo intende prendere in considerazione, insieme all'indice di trasmissibilità del virus, per allentare o aggravare le misure restrittive. Come sottolineato in un approfondimento, pubblicato oggi da MeridioNews, nell'Isola già diverse realtà devono fare i conti con la saturazione dei posti per malati Covid. A Catania le possibilità di ricovero sono agli sgoccioli e la Regione sta cercando di correre ai ripari trasformando l'ospedale di Acireale in una struttura dedicata al nuovo coronavirus.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi registrati: 258 a Palermo, 299 a Catania, 80 a Messina, 83 a Ragusa, 133 a Trapani, 71 a Siracusa, 21 ad Agrigento, 96 a Caltanissetta e 7 a Enna.