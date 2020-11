Una multa da 28 euro per avere lasciato l'auto sulle strisce blu senza apporre biglietto, nonostante a venti metri ci fosse uno spazio gratuito. C'è questo dietro il violento pestaggio di un operatore della Ghelas Multiservizi , società partecipata del Comune di Gela che si occupa dei controlli nelle aree di parcheggio. L'uomo è stato portato in ospedale con ferite alla testa . E non si tratta della prima aggressione: già una quindicina di giorni fa l'operatore era stato aggredito da un guidatore .

«Abbiamo inviato alla polizia le immagini dalle quali si vede il numero di targa dell'auto, una Smart. Non dovrebbero esserci problemi a risalire al responsabile che, dopo avere colpito con brutalità il dipendente, se n'è andato come se nulla fosse», dichiara a MeridioNews Francesco Trainiti, amministratore unico di Ghelas Multiservizi. Sono tre gli operatori della partecipata comunale che lavorano ai controlli sulle strisce blu. «Il resto è impiegato nei parcheggi», continua Trainiti.

A intervenire sulla vicenda è stato anche il primo cittadino di Gela Lucio Greco, che ha già annunciato che l'ente si costituirà parte civile in un eventuale processo. «Siamo sconvolti, amareggiati e anche arrabbiati per quello che è successo stamattina - si legge in un post pubblicato su Facebook -. Qualunque cosa sia accaduta, la violenza non è mai giustificabile e va condannata senza se e senza ma. Se voleva parcheggiare senza pagare, doveva fare solo qualche metro in più ed entrare all'Arena. Non tollereremo mai atteggiamenti simili e - conclude il primo cittadino - speriamo ora in una pena veloce ed esemplare».