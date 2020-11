Nuovo record di contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: 1.095 . È la prima volta che sull'Isola si supera quota mille in un solo giorno. Dai dati del ministero della Salute pubblicati nel bollettino quotidiano della protezione civile nazionale , emerge che sull'Isola è di 15.324 il totale delle persone attualmente positive al nuovo coronavirus.

Nuovo record di contagi registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore: 1.095. È la prima volta che sull'Isola si supera quota mille in un solo giorno. Dai dati del ministero della Salute pubblicati nel bollettino quotidiano della protezione civile nazionale, emerge che sull'Isola è di 15.324 il totale delle persone attualmente positive al nuovo coronavirus.

Di queste 14.193 sono in isolamento domiciliare, mentre 1.131 si trovano ricoverati in ospedale (di questi 132 nel reparto di Terapia intensiva). Sedici sono le persone morte nelle ultime 24. I decessi registrati da quando è iniziata la pandemia sono 518, mentre sono 7.011 le persone guarite.

La provincia in cui oggi si è registrato il maggior numero di contagi è quella di Catania con 316, seguita da Palermo dove sono stati 277. Nell'Agrigentino i nuovi casi positivi sono 110, 106 in provincia di Messina, 100 nel Siracusano, 82 nel Ragusano, 49 in provincia di Enna, 45 in provincia di Caltanissetta e 10 in provincia di Trapani.