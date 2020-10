Un banchetto apparecchiato con la droga esposta e già suddivisa in dosi per essere spacciata al dettaglio. È quando i poliziotti della squadra mobile di Siracusa hanno trovato all'ingresso di una abitazione di una palazzina popolare nella zona della Mazzarrona. Gli agenti hanno arrestato in flagranza Francesco Giudice (31 anni) e Roberta Ferrara (57 anni) per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, entrambi i dirimpettai erano già noti alle forze di polizia.