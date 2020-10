Minacce, molestie, danneggiamenti all'auto e pedinamenti nei confronti della ex moglie; a questo, nell'ultimo periodo, si sarebbero aggiunti anche atteggiamenti minacciosi rivolti alla figlia maggiore. Dopo innumerevoli denunce presentate dalla ex coniuge e anche dalla figlia, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia il 52enne ragusano D.G.