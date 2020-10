Whatsapp in Sicily, come divertirsi nonostante il Covid

Dopo Non ci resta che pregare , ecco a voi Non ci resta che mangiare! In questo momento particolare Whatsapp in Sicily decide di mettersi al servizio della Sicilia, cambiando forma e riadattando la sua rubrica a una giusta causa. Di seguito una lista di locali che hanno dimostrato di sapere interpretare nel giusto modo il momento che stiamo vivendo ed eventi a cui sarà possibile partecipare , nel rispetto delle disposizioni governative.

Dopo Non ci resta che pregare, ecco a voi Non ci resta che mangiare! In questo momento particolare Whatsapp in Sicily decide di mettersi al servizio della Sicilia, cambiando forma e riadattando la sua rubrica a una giusta causa. Di seguito una lista di locali che hanno dimostrato di sapere interpretare nel giusto modo il momento che stiamo vivendo ed eventi a cui sarà possibile partecipare, nel rispetto delle disposizioni governative.

Oliva.Co

Via delle scale 3, Catania

Il locale Oliva non si perde d'animo e festeggerà, nelle giornate di sabato e domenica, la nota festa messicana conosciuta come Dias de los muertos.

Potete effettuare la prenotazione chiamando al numero 3491732075

Vite

Via Enrico Pantano 61, Catania

Tutti i giorni dalle 12 alle 17

«Limitazioni e difficoltà non mi terranno lontano dalla mia cucina e dalla voglia di dare sempre il 110%». Parola dello chef Ivan Siringo.

Vite si adatta alla situazione attuale e apre la sua cucina tutti i giorni dalle 12 alle 17, in totale sicurezza e rispettando le norme igienico-sanitarie.

Quindi che aspetti? Non rinunciare ai tuoi piaceri!

Blanc a Manger

Via Santa Filomena 53, Catania

Tutti i giorni dalle 11.30 alle 17.58

Nel cuore di via Santa Filomena, Blanc a Manger offre ai suoi clienti piatti unici e di qualità, preparati con materie prime selezionate in un ambiente informale e raffinato.

Un'ampia scelta di piatti, dal salato al dolce, dalla cucina tradizionale siciliana alle specialità internazionali più ricercate, un mix perfetto tra classico e moderno che dà vita a una realtà in continua evoluzione, che mira a sorprendere il cliente anche con le cose più semplici.

Il team di Blanc a Manger ha deciso di aprire il locale tutti i giorni dalle 11.30 alle 17.58 e di effettuare il delivery solo a pranzo, attraverso l'app di foodyes.it

Da provare assolutamente: i club sandwich, la pizza leggera e digeribile come poche, e le cheesecake!

Frumento

Piazza Mazzini, Acireale

Passione e innovazione sono le qualità che li contraddistinguono!

Un nuovo menù autunnale ricco di piatti con una selezione di prodotti di qualità, sia per le pizze e i fritti che per la vasta scelta di cocktail e birre.

Frumento offre la sua presenza anche e soprattutto in questo periodo, aprendo il locale a pranzo dal giovedì alla domenica, con tantissime novità!

#toglietemituttomanonlamiapizza!

Verso

Via Monserrato 116, Catania

Da lunedì Verso ha sospeso la libera fruizione dei suoi spazi e ha ritenuto opportuno rendere le sue aree di co-working disponibili su prenotazione a uso individuale oppure in team (max tre persone) come temporary office, con pacchetti giornalieri o settimanali all inclusive.

All inclusive significa che chi prenota per un giorno o per tutta la settimana potrà fare colazione, pranzare e godersi uno sfizioso momento di break.

Bonù

Corso Italia 23, Catania

"Il brunch musicale in uno dei cortiletti più cool della città"

Lo staff di Bonù, per far fronte all'ultimo Dpcm, sarà aperto il sabato e la domenica a partire dalle 11.30 per brunch ed early tea.

Non perdere gli esclusivi mini bun e regular size Scottona burger!

Iura e Duci Cafè Bistrot

Corso Umberto I 62, Siracusa

«La notte diventa giorno» è lo slogan pubblicato in questi giorni dallo staff di Iura e Duci che organizza un Brunchparty's per la prima domenica di novembre dalle 11 alle 18.

Che sia pranzo o che sia cena poco importa, l'importante è che si mangi!

Quindi non aspettare e chiama per prenotare un posto.

Per non farci mancare proprio niente, neanche in tempi di Covid, ecco a voi una piccola selezione di eventi in giro per la Sicilia.

Le vie della storia: Archeotrekking a Garsiliato e la Statio Philosophana

Piazza Armerina

Sabato 31 ottobre dalle 10:15 alle 16

Quota di partecipazione: 10 euro e 5 euro per under

Sicilia Gaia e Sicilia Slow Trekking insieme alla guida Sebino Maugeri vi porteranno alla scoperta di un castello millenario che domina la Vallata del fiume Gela. Il punto di incontro sarà in piazza Falcone e Borsellino alle ore 10:15 (massima puntualità).

Il livello di difficoltà è facile, pertanto l'evento è rivolto a tutti. L'escursione si concluderà nel pomeriggio intorno alle 16. La prenotazione è obbligatoria!

Escursione Grotta dell'Eremita 2.0

Monte Catalfano, Bagheria

Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre dalle ore 09 alle ore 16

Quota di partecipazione: 10 euro adulti, 8 euro ridotto ragazzi tra 10 e 18 anni, gratis per under 10

Falcon Walks e l'associazione L'albero di Chirone organizzano una passeggiata a monte Calfano, a Bagheria, per ammirare le bellezze della Grotta dell'Eremita. Il punto di ritrovo è in corso Baldassare Scaduto 3 alle ore 9, per poi rientrare intorno alle 16.

Si consigliano abiti comodi adatti alla stagione e pranzo a sacco. La prenotazione è obbligatoria, il costo di partecipazione è di 10 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi tra i 10 e i 18 anni. Gratuito per gli under 10.

Halloween con Alice nel Paese della Scienza

Ludum scienze center Catania

Sabato 31 Ottobre alle ore 16

Costo della partecipazione: 10 euro



Anche per i più piccoli non manca il divertimento. LUDUM organizza per questo ultimo sabato di ottobre un appuntamento all'insegna della scienza passando per il labirinto delle illusioni, nell'attesa di incontrare il Bianconiglio e tutti gli amici di Alice.

Il tutto nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie anti-Covid. Il costo della partecipazione è di 10 euro per tutti.

Affrettati, pochi posti disponibili!

