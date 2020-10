Incidente mortale sulla strada statale 115 Sud occidentale sicula in provincia di Ragusa. Lo scontro, avvenuto nei pressi di Vittoria, in direzione Siracusa, ha coinvolto un'auto e un ciclista che è morto. La strada, secondo le prime informazioni, è stata chiusa in direzione Siracusa e si viaggia a senso unico alternato. Sul posto le forze dell'ordine e le squadre Anas.