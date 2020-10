Sono 708 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore . Numero leggermente in calo rispetto al bollettino di ieri, diffuso dal ministero della Salute, quando gli infetti erano stati 860 . Rispetto a ieri è stabile anche il numero dei tamponi effettuati , poco più di settemila . Identico purtroppo il numero delle persone decedute: dieci come ieri . Sono otto in più, per un totale di 111 , le persone che si trovano ricoverate nei reparti di Terapia intensiva. Gli ospedalizzati in tutto sono 898 mentre le persone costrette all'isolamento domiciliare sono 11290 a fronte di un numero totale di infetti che ha superato quota 19mila .

Sono 708 i nuovi contagi in Sicilia nelle ultime 24 ore. Numero leggermente in calo rispetto al bollettino di ieri, diffuso dal ministero della Salute, quando gli infetti erano stati 860. Rispetto a ieri è stabile anche il numero dei tamponi effettuati, poco più di settemila. Identico purtroppo il numero delle persone decedute: dieci come ieri. Sono otto in più, per un totale di 111, le persone che si trovano ricoverate nei reparti di Terapia intensiva. Gli ospedalizzati in tutto sono 898 mentre le persone costrette all'isolamento domiciliare sono 11290 a fronte di un numero totale di infetti che ha superato quota 19mila.

A livello nazionale le ultime 24 ore hanno segnato un nuovo record di contagi. Arrivati a 24991 casi ma con più tamponi per una media nazionale di un positivo ogni otto test processati. I morti sono invece 205 mentre le persone in Terapia intensiva sono 125 in più rispetto a martedì. La Regione con il più elevato numero di infetti resta la Lombardia, che ha superato 7000 positivi in un giorno.

Intanto il presidente della Regione Nello Musumeci, ai microfoni di TGcom24, ha annunciato di essere a lavoro, insieme alla sua giunta, per la stesura di un disegno di legge. L'obiettivo è ottenere la deroga ad alcune decisioni adottata dal governo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. «Riteniamo - ha detto il governatore - di potere spostare l'orario di chiusura di bar e ristoranti dalle 18 alle 22 o 23». Sul fronte della distribuzione territoriale Palermo ha 228 positivi in più, Catania 173, Messina 24, Trapani 53, Ragusa 99, Siracusa 42, Agrigento 80 e Caltanissetta 9.