Una frattura delle ossa nasali, varie contusioni ad alcuni organi interni e la frattura dello scafoide tarsale del piede destro. È questo il referto - con una prognosi di 45 giorni - per una donna di 38 anni di Augusta che sarebbe stata picchiata dal suo compagno. Il 39enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni gravi.