Sono 568 i nuovi positivi al Covid19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 4976 tamponi effettuati. Salgono a 10945 gli attuali positivi. Di questi 775 sono i ricoverati: 677 in regime ordinario e 98 in terapia intensiva con un incremento di tre ricoveri. Sono 10170 si trovano in isolamento domiciliare.