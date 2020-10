Un 52enne è stato arrestato a Ribera per spaccio di droga. L'uomo è stato fermato dai carabinieri nei giorni scorsi insospettiti dal viavai di persone che interessava la sua abitazione.

Dagli accertamenti è emerso che il 52enne utilizzava nove telecamere per monitorare quanto accadeva fuori dalla propria casa, così da intercettare l'eventuale presenza delle forze dell'ordine. I militari hanno scelto di fingersi operai impegnati in un trasloco per creare le condizioni per entrare nell'appartamento.

Arrivati dentro hanno sequestrato circa 15 grammi di cocaina e 700 euro in contanti. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari, in attesa dell'udienza di convalida.