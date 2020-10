Sono 695 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Meno rispetto a ieri quando nell'isola si è registrato il record giornaliero con 886 casi. A livello nazionale la curva continua a salire e nel giorno in cui è stato firmato il nuovo Dpcm è stata sfondata la soglia dei 20mila contagi, per l'esattezza sono 21273 i nuovi positivi al coronavirus a fronte di 161mila tamponi. I morti in totale sono 128 mentre la Sicilia si attesta a quota 11, due in più rispetto a ieri. Nell'ultima settimana sono state 63 le persone decedute mentre in quella precedente erano state 29.