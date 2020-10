Altro giorno, altro triste record. Sono 886 le persone risultate positive al coronavirus tra ieri e oggi in Sicilia su un numero di 7.147 tamponi effettuati. Nove le vittime, con il totale che sale a 417, mentre sono 124 i guariti nelle ultime 24 ore.

Degli attuali 9.889, i ricoverati con sintomi sono 606, quelli in terapia intensiva 90 mentre si trovano in isolamento domiciliare 9.193 persone.

La provincia di Catania torna a essere la più colpita, con 276 nuovi casi, segue il Palermitano con 258, il Ragusano con 102 e il Trapanese con 96. 55 nuovi casi in provincia di Agrigento, 48 in quella di Messina, 37 in quella di Siracusa, 7 in quelle di Enna e Caltanissetta.