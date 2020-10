Stop a lezioni in presenza nelle scuole superiori e divieto di circolare con qualsiasi mezzo, anche privato, tra le 23 e le 5. Sono due delle misure previste dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci, dopo il confronto di oggi con il ministro della Salute Roberto Speranza. Il provvedimento segue la preoccupazione del governo per la rapida crescita dei contagi e dei decessi negli ultimi giorni nell'isola e punta a prevenire un ulteriore peggioramento nelle prossime settimane.

L'ordinanza, che richiama l'ultimo Dpcm con cui il premier Giuseppe Conte ha assegnato alle Regioni la possibilità di intervenire in senso restrittivo se il caso lo necessita, prevede anche il dimezzamento dei posti nei mezzi di trasporto pubblici, sia urbani che extraurbani.

Sul tavolo di Musumeci e dell'assessore Ruggero Razza da due giorni c'è la relazione prodotta dal comitato tecnico-scientifico che il governo ha riattivato, dopo lo stop estivo. Gli esperti hanno sottolineato come il numero elevato di morti - undici ieri - sia un dato che deve preoccupare. Per certi aspetti anche più dell'andamento delle terapie intensive, che al momento sono piene per circa il 30 per cento. «Attualmente in Sicilia non si registrano criticità analoghe a quelle di altri territori del Paese, ma - si legge in una nota di palazzo d'Orleans che ha preceduto la firma dell'ordinanza - come rilevano gli stessi esperti, è necessaria un'azione di contenimento per evitare situazioni d'allarme nelle prossime settimane».