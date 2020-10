Due persone hanno perso la vita nel gravissimo incidente avvenuto questa mattina lungo la statale 119 , nei pressi dello svincolo per Santa Ninfa , in provincia di Trapani. Un pullman dell' Autoservizi Salemi si è scontrato frontalmente con una Ford Fiesta proveniente dalla parte opposta. A perdere la vita un 66enne castelvetranese alla guida della vettura e uno dei passeggeri del bus, deceduto subito dopo il trasporto in ospedale dove era giunto in gravissime condizioni.

Sul mezzo dell'Autoservizi Salemi", proveniente da Palermo, viaggiavano 15 persone, compreso l'autista. Per molti di loro è stato necessario ricorrere allle cure del pronto soccorso. Secondo una prima ricostruzione il conducente della Ford Fiesta - per motivi che sono al vaglio dei carabinieri - avrebbe perso il controllo della vettura andando a impattare contro il bus. Il mezzo pesante si è ribaltato mentre l'auto è finita in una scarpata.

Scattato l'allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco di Mazara del Vallo e Castelvetrano che hanno estratto i passeggeri dal bus. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Sull'esatta dinamica dell'incidente indagano i carabinieri che stanno ascoltando i testimoni.