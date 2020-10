Dieci morti e 574 nuovi casi di Covid . È quanto si è registrato in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute. Nell'isola il numero dei positivi sale così a 7497 , con 619 persone ricoverate in ospedale e 6878 in isolamento domiciliare. Cinque persone in più nei reparti di terapia intensiva , adesso sono 77 i letti occupati nei nosocomi siciliani.

Dieci morti e 574 nuovi casi di Covid. È quanto si è registrato in Sicilia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino giornaliero diramato dal ministero della Salute. Nell'isola il numero dei positivi sale così a 7497, con 619 persone ricoverate in ospedale e 6878 in isolamento domiciliare. Cinque persone in più nei reparti di terapia intensiva, adesso sono 77 i letti occupati nei nosocomi siciliani.

L'aumento dei positivi - fenomeno che ha portato la Regione Siciliana ha dichiarare zone rosse i centri di Sambuca di Sicilia, Mezzojuso, Galati Mamertino e Randazzo, ma altri potrebbero aggiungersene - è così distribuito a livello provinciale: il maggior numero si ha nel Catanese, dove in 24 ore sono stati diagnosticati 202 tamponi positivi. La seconda provincia è quella di Palermo, con 137 casi. In provincia di Trapani, invece, sono 62 i nuovi casi.

Nel Ragusano, 44 i casi positivi. In provincia l'attenzione continua a essere posta su Vittoria, dove la rapida crescita dei contagi potrebbe portare all'adozione di misure straordinarie. Trentacinque contagi in provincia di Siracusa e tampone positivo anche per il direttore generale dell'Asp Salvatore Ficarra e per due dipendenti dell'Azienda sanitaria. A Messina ed Enna i contagi sono 28, mentre ad Agrigento 22. A Caltanissetta, infine, sono stati diagnosticati 22 nuovi casi.