Sono 362 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati oggi in Sicilia. Il totale degli attuali positivi sull'Isola supera così quota settemila (7019). È il quadro che viene fuori dal bollettino quotidiano del ministero della Salute pubblicato sul sito della protezione civili nazionale.

Le persone che si trovano in isolamento domiciliare sono 6426; 593 invece sono ricoverate in ospedale (30 in più rispetto alla giornata di ieri), di queste 72 (due in più di ieri) nel reparto di Terapia intensiva.

Il bilancio conta anche tre morti e il totale complessivo delle vittime in Sicilia dall'inizio della pandemia è ora di 368. Dall'inizio della pandemia si sono registrati in Sicilia 12.654 casi. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è stato di soli 3252: questo significa che oltre l'11 per cento dei tamponi è positivo.