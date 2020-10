Si sono conclusi i ballottaggi per le Amministrative 2020 in Sicilia. Eletti i quattro sindaci che prima di festeggiare hanno dovuto attendere il secondo turno. Il risultato più atteso era quello di Agrigento, dove l'uscente Lillo Firetto aveva chiuso secondo due settimane fa, dietro a Franco Miccichè, suo ex assessore e da poche ore nuovo primo cittadino della città dei templi. Miccichè, medico, si è imposto con oltre il 60 per cento delle preferenze. Lo scrutinio è stato a senso unico sin dalle prime schede e così già poche decine di minuti dopo la chiusura dei seggi, nel comitato elettorale dell'esponente autonomista si festeggiava.