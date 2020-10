PostaDelCuore #3, l'amore visto da lei & lui

Scrive Bruno, 78 anni : «So di non essere esattamente un giovanotto e che la mia età fa pensare a un nonno, cosa che in effetti sono. Io però mi sento vigoroso e attivo come un ragazzo , se capisce cosa intendo. Da qualche mese ho conosciuto una donna parecchio più giovane di me . È dolce e affettuosa e io non posso e non voglio fare a meno di lei. Tutto bene dunque, se non fosse per i miei figli. Ne ho due, maschi, due ottimi ragazzi (io li chiamo ancora così) amorevoli e premurosi. Forse troppo. Sono convinti che dovrei stare a casa davanti alla tv con un plaid sulle gambe invece di passare le serate con Elga. È vero, Elga è una giovane donna straniera, ma questo non significa che il suo sentimento nei miei confronti non possa essere autentico. I miei figli non la conoscono per nulla: uno dei due si è addirittura rifiutato di incontrarla. Hanno deciso che io sono annebbiato dalla passione e non vedo la realtà dei fatti, che naturalmente sarebbe quella di un povero anziano demente circuito da una donnaccia solo per i suoi soldi (che poi stiamo parlando davvero di briciole). Io penso comunque che, anche se i miei figli avessero ragione, avrò il diritto di vivermi questa cosa che al momento mi fa solo stare bene. Sarò libero di tenere gli occhi chiusi fino a che la mia giovane Elga si dimostra amorevole? Come farlo capire ai miei figli? ».

«So di non essere esattamente un giovanotto e che la mia età fa pensare a un nonno, cosa che in effetti sono. Io però mi sento vigoroso e attivo come un ragazzo, se capisce cosa intendo. Da qualche mese ho conosciuto una donna parecchio più giovane di me. È dolce e affettuosa e io non posso e non voglio fare a meno di lei. Tutto bene dunque, se non fosse per i miei figli. Ne ho due, maschi, due ottimi ragazzi (io li chiamo ancora così) amorevoli e premurosi. Forse troppo. Sono convinti che dovrei stare a casa davanti alla tv con un plaid sulle gambe invece di passare le serate con Elga. È vero, Elga è una giovane donna straniera, ma questo non significa che il suo sentimento nei miei confronti non possa essere autentico. I miei figli non la conoscono per nulla: uno dei due si è addirittura rifiutato di incontrarla. Hanno deciso che io sono annebbiato dalla passione e non vedo la realtà dei fatti, che naturalmente sarebbe quella di un povero anziano demente circuito da una donnaccia solo per i suoi soldi (che poi stiamo parlando davvero di briciole). Io penso comunque che, anche se i miei figli avessero ragione, avrò il diritto di vivermi questa cosa che al momento mi fa solo stare bene. Sarò libero di tenere gli occhi chiusi fino a che la mia giovane Elga si dimostra amorevole? Come farlo capire ai miei figli?».

La risposta di Flaminia

Bruno, io vorrei sapere quanto «parecchio più giovane» sia la dolce Elga. Perché se è più che 60enne - che sono comunque parecchi anni di differenza con te - posso credere in un affetto sincero, nella voglia di una donna matura di avere ancora un compagno con cui condividere bei momenti di vita. Se è sui 45-50, perdonami, ma sono perplessa. Una donna che a quella età decide di iniziare una relazione con un uomo che può venirle padre, a maggior ragione se è venuta in Italia per cercare di migliorare le sue condizioni di vita, per me può avere secondi fini. Del resto, perplesso mi sembri anche tu se parli di libertà di tenere gli occhi chiusi! Tienili aperti invece, mentre ti vivi il momento felice. E l’importante è che rassicuri i tuoi figli sull’inalienabilità delle briciole.

La risposta di Lucio

Amico mio, nella tua lettera non citi la presenza di una moglie, quindi presumo che tu sia vedovo o separato. Perché se così non fosse, la questione sarebbe molto più gustosa... Ma partiamo dal presupposto che tu sia free (uso questo inglesismo perché così fa più giovane!). Compare, la vita è breve, la vita accade. I tuoi figli hanno la loro con le loro compagne, che auguriamo sia ricca e lunga. La tua, perdonami, è già col rosso fisso. Goditi la tua Elga e non pensarci. Loro si rassegneranno. Ma una cosa ti raccomando, fuori dallo scherzo: fai in modo che i diritti economici dei tuoi figli non vengano mai compromessi. Nei loro confronti hai un dovere imprescindibile. Per il resto, divertiti e salutami Elga. P.s: Sai se ha un’amica?

***

Scrive un'anonima:

«Ho saputo che il marito della mia migliore amica la tradisce. Siamo amiche fin da bambine, come sorelle. Che fare? Aggiungo anche che lui e la sua amante sono miei amici. Consigliatemi».

La risposta di Flaminia

Ti ribalto la domanda: tu vorresti saperlo da altri se a tradirti fosse tuo marito? E se ad aprirti gli occhi fosse una tua cara amica, la ringrazieresti o la prenderesti come una intromissione (perché a quel punto ti sentiresti obbligata a reagire)? Fossi in te, di sicuro non cercherei di parlare o fare la morale ai fedifraghi, perché ti chiederebbero di farti i fattacci tuoi e da quel momento diventeresti senza volerlo una loro complice. Ma poi, chi ti dice che lei non sappia o non intuisca già, e non abbia voglia di dirtelo? Il mio personale consiglio è di lasciar fare al tempo e al destino, non ti mettere nel ruolo di deus ex machina. Prima o poi la relazione clandestina finirà senza troppi danni, oppure verrà fuori e allora tu potrai prendere posizione accanto alla tua amica. Che ne avrà molto, molto bisogno.

La risposta di Lucio

Allora, cara, anche se temo che la tua domanda sia quella tipica di chi comunque ha già deciso cosa fare, proverò a darti un consiglio. In questi casi l'ambasciatore porta pene, eccome! Se lo hai saputo tu vuol dire che anche altri lo sanno. Occupati degli affari tuoi, tanto prima o poi lo saprà anche l'interessata. O magari lo sa già, ma preferisce fingere di non saperlo. Parlando con lei, scateneresti un casino e perderesti tre amici.