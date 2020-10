Sono 548 i nuovi casi di positività al Covid-19 riscontrati nella giornata di oggi in Sicilia. Un dato che fa salire il numero totale dei contagiati a 6790. Di questi 6227 sono in isolamento domiciliare mentre gli altri 563 si trovano ricoverati in ospedale. Tra gli ospedalizzati, 70 si trovano in Terapia intensiva. Nella giornata di oggi si registrano anche tre decessi.