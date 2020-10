Due trapanesi sono stati arrestati dalla polizia nel rione Cappuccinelli. Nei loro confronti l'accusa è di furto. L'attenzione delle forze dell'ordine, da qualche tempo, era rivolte ai due, sospettati di avere rubato carburante.

La notte scorsa i due sono stati trovati intenti a trafugare taniche da un garage. Il gasolio era caricato su un mezzo risultato anch'esso rubato pochi giorni prima. Alla vista degli agenti i due hanno cercato di farsi strada avviando il mezzo e rivolgendolo contro le forze dell'ordine. Un agente, però, è riuscito a bloccarli.

La coppia di ladri aveva portato via anche oggetti per l'infanzia. Tutta la refurtiva è stata recuperata. I due, invece, sono finiti in carcere.