Un 22enne ennese è stato arrestato dai carabinieri per il reato di atti persecutori in danno della sua ex fidanzata. Una relazione di circa due anni, interrotta qualche settimana fa, durante la quale la ragazza sarebbe stata più volte picchiata senza mai denunciare. L'ultimo episodio di aggressione è avvenuto nei giorni scorsi; la vittima è stata portata al Pronto soccorso di un ospedale dell'Ennese.

Ai militari la ragazza ha raccontato di essere stata vittima anche di comportamenti ossessivi, opprimenti e vessatori. Dopo una serie di interruzioni e tentativi di ricucire la relazione, il ragazzo sarebbe riuscito ad avvicinare la sua ex e a portarla in una zona poco frequentata. Lì l'avrebbe picchiata procurandole diverse contusioni e lividi in viso e su tutto il corpo. Il 22enne adesso è stato posto agli arresti domiciliari.