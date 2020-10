Un 42enne di Palma di Montechiaro è stato arrestato e posto ai domiciliari, dopo che ieri i carabinieri hanno trovato nella sua abitazione una pistola.

L'arma - una Hege Waffen West Germany Browning, calibro 7,65, dotata di due caricatori pieni - era stata nascosta in una credenza, coperta da alcuni panni. I militari da tempo monitoravano l'uomo e ieri hanno deciso di entrare in azione. L'arma è stata inviata agli esperti balistici del Ris, per capire se è stata utilizzata in episodi criminosi.