Dall'Etna a Palermo: eventi e locali in pieno stile siciliano

Non avete deciso cosa fare questo fine settimana? Ecco una lista di suggerimenti in giro per la Sicilia. Da questa settimana la nostra rubrica si traveste anche da Sherlock Holmes per andare alla ricerca dei migliori locali dove bere e mangiare, in pieno stile siciliano.

Storie Di Ordinaria Eresia

Palermo - 17 Ottobre 2020 dalle 9.30

Palazzo Chiaramonte o Steri, piazza Marina, costo 6 euro

Per questo nuovo appuntamento sarà necessario immedesimarsi in quello che fu uno dei periodi più più oscuri della storia, con il tribunale della santa inquisizione che dava la caccia a eretici e streghe. Le sfumature di una Palermo come non l’avete mai vista, in quelle vie, animate dalle luci di pub, ristoranti e negozi, un tempo, non troppo lontano, ospitava una tradizione ben lontana dal vostro ordinario. Per informazioni clicca qui

Catania Segreta e la Macchina del Tempo

Catania - 17 Ottobre 2020 dalle 17.30 alle 20.00

Villa Pacini

Il capoluogo etneo è sempre stato intriso di mistero. Tra le vie più antiche del centro storico, incredibili storie aspettano di essere raccontate e riscoperte. A grande richiesta Sicilia Gaia e In Sicilia ti guido Io ripropongono una passeggiata nel cuore di Catania. Per informazioni, clicca qui

Etna trekking & Wine experience

Sabato 17 ottobre dalle 17.30 alle 20.00

Partenza dal porto di Catania, costo 70 euro a persona

Un appuntamento imperdibile con Around Sicily che propone un esclusivo trekking sull’Etna. Tra gli antichi crateri e il magnetismo del vulcano accompagnati dai colori dell’autunno. A seguire degustazione e pranzo nei locali delle cantine Gambino vini. Per informazioni, clicca qui

Viaggio interattivo tra i ruderi dell’antica Noto

17 Ottobre 2020 dall 9.00

Partenza dal Porto di Catania alle 9.00, costo 10 euro a persona

Nell’ambito del festival Le Vie Dei Tesori un appuntamento naturalistico immerso nell’antica Noto. Il viaggio interattivo mira alla ricostruzione di quelli che furono importanti centri di interesse quali il castello, la chiesa di San Michele, la chiesa dei Gesuiti, palazzo Landolina di Belludia e piazza Maggiore. La tecnologia farà da spalla a questa giornata all’insegna della riscoperta archeologica di un passato che si nasconde dietro i resti di una città che ha conservato la sua forza nei secoli. Per informazioni, clicca qui

Fall Vibes - Villa Itria Last Minute

Viagrande - Ottobre 2020

Grand hotel villa Itria - prezzo 84 euro a coppia, sabato 109 euro

Dopo una settimana di lavoro, la visita dei suoceri, il pranzo con i colleghi, e adesso? Quello che desideri è passare un fine settimana in totale relax. Villa Itria per tutto ottobre ti dà la possibilità di prenotare una delle camere, classic o bijoux, con prima colazione inclusa e un percorso benessere di 90 minuti. Due giorni di pausa, immersa tra gli agrumeti, nel cuore di Viagrande. Per informazioni, clicca qui

Ecco a voi le nostre cinque scelte dei migliori locali dove bere e mangiare, in pieno stile siciliano.

Moro

Acireale, piazza Duomo 18

Proprio davanti al Duomo è il posto perfetto dove fare un aperitivo immersi nella tradizione barocca. Ampia scelta e qualità di prodotti freschi e selezionati, accompagnato da una carta dei vini ben assortita, offrono al cliente un servizio sempre attento e professionale. Prenotazioni al 333 342 3500

In un Angolo di Mondo

Acireale, via Nazionale 180 direzione Catania

La pizza è felicità. Un’arte che racchiude in sé amore, passione e tradizione. L’utilizzo del lievito madre e delle farine bio, altamente selezionate, ingredienti biologici e sempre di stagione, provenienti tutti da aziende biologiche del territorio, conferiscono al prodotto finale una qualità impareggiabile. Da In un Angolo di Mondo è possibile intraprendere un’esperienza unica, dove la tradizione incontra la cordialità. Prenotazioni al 095 235 6890

Glass

Riposto, corso Italia 51

Ecco a voi una chicca su dove andare a bere un buon calice di vino: Glass diventerà il vostro posto del cuore, dove trascorrere le serate in compagnia. Dalla passione di Massimiliano e Cristina, preparatevi a scoprire tutti i piaceri del buon vino, accompagnato da taglieri di eccellente qualità. Prenotazioni al 095 090 3391

Lo scrigno dei Sapori

Palazzolo Acreide, via Maddalena 50

Immerso nelle suggestività barocche di Palazzolo Acreide, Lo Scrigno dei Sapori si apre per farvi rivivere tutti i sapori della tradizione siciliana. Lo chef Paolo Didomenico preparerà per voi piatti dal gusto autentico, con prodotti di alta qualità, ricercati e di stagione. Inoltre a vostra disposizione una carta con oltre 250 etichette, accuratamente selezionate che doneranno ai piatti delle sfumature uniche nel loro genere. Prenotazioni al 0931 882941

Ai Bagnoli Vucciria

Palermo, piazza Caracciolo 11

Agli amanti del gin proponiamo Ai Bagnoli Vucciria. Immerso nello storico mercato di Palermo, questo locale sposa perfettamente la tradizione siciliana alle influenze internazionali. Prenotazioni al 3911411292