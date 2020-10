Nuovo record di contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 366 nuovi casi di Covid-19 , ieri erano stati 334. Sale anche il numero dei ricoveri in ospedale, passando da 470 a 496 . Di questi 26 nuovi pazienti, solo cinque sono stati accolti nei reparti di terapia intensiva. Attualmente sono 49 i letti occupati in rianimazione dai pazienti Covid. Nell'isola si sono registrati altri due decessi, uno dei quali riguardante una 83enne di San Cipirello (Palermo), che era stata ricoverata con il figlio. Sale a 343 il numero delle morti nel territorio regionale dall'inizio dell'epidemia di nuovo coronavirus.

Nuovo record di contagi in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 366 nuovi casi di Covid-19, ieri erano stati 334. Sale anche il numero dei ricoveri in ospedale, passando da 470 a 496. Di questi 26 nuovi pazienti, solo cinque sono stati accolti nei reparti di terapia intensiva. Attualmente sono 49 i letti occupati in rianimazione dai pazienti Covid. Nell'isola si sono registrati altri due decessi, uno dei quali riguardante una 83enne di San Cipirello (Palermo), che era stata ricoverata con il figlio. Sale a 343 il numero delle morti nel territorio regionale dall'inizio dell'epidemia di nuovo coronavirus.

La provincia con l'aumento maggiore di casi è quella di Catania: sono 117 i tamponi positivi rispetto a ieri. Tra di essi ci sono anche i 23 registrati tra il personale sanitario e medico in servizio al Policlinico, dove il virus ha colpito il reparto di Cardiologia. Nei giorni scorsi era stata provvisoriamente chiusa la sala parto, dopo la positività di numerosi operatori in servizio nel reparto di Ginecalogia. Nel Palermitano, sono 94 i nuovi positivi: in provincia adesso preoccupa la situazione a Montemaggiore Belsito, centro di poco più di tremila abitanti dove i casi di Covid-19 sono saliti a 49. A dare la notizia è stato il sindaco Antonio Mesi: «Abbiamo richiesto un esame dei tamponi esteso a tutta la comunità, considerato che lo screening effettuato tra il pomeriggio di sabato 10 ottobre e la mattinata di oggi si sta rivelando uno strumento indispensabile per una corretta valutazione della diffusione dei contagi», ha scritto su Facebook il primo cittadino.

La terza provincia per aumento di contagi nelle ultime 24 ore è Trapani, con 49 casi, seguita da Messina, Siracusa e Caltanissetta, rispettivamente con 39, 26 e 20 tamponi positivi. Nel Nisseno desta preoccupazione il caso di un anziano trasferito in ospedale da una casa di cura. Già nei giorni scorsi altri due casi si erano registrati nelle residenze per gli anziani della provincia. Più contenuta la crescita a Ragusa (dieci), Enna (sei), e Agrigento (cinque).